Березовский: «Многие итальянцы спрашивали у меня про защитника Арутюняна»

Бывший тренер вратарь сборной Армении Роман Березовский рассказал об интересе к защитнику «Краснодара» Георгию Арутюняну из Италии.

«Большинство игравших в том матче легенд (в ноябре 2023 года в китайском городе Ухань состоялся благотворительный матч европейских и южноамериканских звезд футбола) итальянцев — агенты. И многие спрашивали у меня про защитника Арутюняна. Я посоветовал выйти на связь с Галицким — знаю, как он относится к воспитанникам, для них он как бы агент.

Георгий и нас поразил уже дебютом в сборной — он получился внезапным, Арутюняна мы выпустили экстренно, но парень быстро освоился. В таком возрасте не ощущает давления, оно только побуждает играть лучше. И очень профессионален. Знает, что выйдет слева в защите — сам накануне на тренировке отрабатывает игру левой ногой. Слова про потенциал Сперцяна применимы и к Георгию», — цитирует Sport24 Березовского.

19-летний Арутюнян в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 4 матча в РПЛ.