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Сегодня, 06:19

Орещук: «Моуринью очень хотел забрать Шиманьски в «Рому», но не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, почему полузащитник Себастьян Шиманьски ушел из клуба в 2022 году.

«Выбор у Шиманьски был очень большой. Я открою секрет: Себа догнал Моуринью... или Моуринью догнал Себу! Теперь они, как говорится, схлестнулись. Жозе очень хотел забрать его в «Рому», но не получилось. Скорее всего, из-за денежных переводов и всего остального. Ну, посмотрим, Бог даст они поработают вместе и познакомятся», — цитирует Legalbet Орещука.

Этим летом португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче», за который сейчас выступает Шиманьски.

Источник: https://legalbet.ru/news/mourinyu-ochen-hotel-zabrat-ego-oreshuk-o/
Роман Орещук
Себастьян Шиманьски
Футбол
Жозе Моуринью
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