Романо: «Аль-Наср» ведет переговоры с «Байером» о переходе Бонифейса

«Аль-Наср» вступил в переговоры с «Байером» о переходе нападающего Виктора Бонифейса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, представители клуба из Саудовской Аравии уже прилетели в Германию, чтобы обсудить детали.

Также «Аль-Наср» претендует на форварда «Астон Виллы» Джона Дурана, но бирмингемцы не хотят расставаться с игроком.

24-летний Бонифейс в этом сезоне забил 8 голов в 15 играх за «Байер». Его контракт истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 45 миллионов евро.