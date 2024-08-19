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Сегодня, 19:45

Романо: «Челси» договорился с «Атлетико» о переходе Феликса

Руслан Минаев
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
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«Челси» и «Атлетико» договорились о трансфере нападающего Жоау Феликса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонцы подпишут с игроком контракт до лета 2030 года, договор также будет включать опцию продления. 24-летний португалец пройдет медосмотр в ближайшие 24-48 часов.

Ранее Феликс уже играл в «Челси» — в сезоне-2022/23. В 20 матчах он отметился 4 голами.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Барселону» на правах аренды. В 54 матчах во всех турнирах португалец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года.

Жоау Феликс
ФК Барселона
ФК Челси
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