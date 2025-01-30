Романо: Мората согласился перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Милана» Альваро Мората согласился перейти в «Галатасарай», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, итальянский клуб намерен продать испанца. В то время как турецкая сторона рассматривает аренду с правом выкупа. Стороны ведут переговоры. Отмечается, что сделка может быть заключено в ближайшее время.

Мората в этом сезоне забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 играх. Контракт 32-летнего испанца с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.