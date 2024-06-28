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Сегодня, 13:39

Романо: Микаутадзе согласился перейти в «Монако»

Руслан Минаев
Жорж Микаутадзе.
Фото Reuters
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«Монако» достиг устного соглашения о личном контракте с форвардом «Метца» и сборной Грузии Жоржем Микаутадзе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Монегаски уже отправили «Метцу» предложение о переходе 23-летнего грузинского нападающего. Клуб хочет завершить трансфер до окончания Евро-2024.

Микаутадзе в прошлом сезоне провел 20 матчей в лиге 1, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. На Евро-2024 форвард забил 3 гола, отметившись в каждом матче группового турнира.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Жорж Микаутадзе
ФК Метц
ФК Монако
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