Романо: Иньеста подпишет контракт с клубом из ОАЭ

Испанский полузащитник Андрес Иньеста подпишет контракт с «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы (ОАЭ), сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 8 августа испанец подпишет контракт, который будет действовать до 2024 года с возможностью продления до 2025 года.

2 июля 39-летний Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года. На его счету 134 матча, в которых он забил 26 голов и сделал 25 результативных передач. В составе «Барселоны» он играл с 2002 по 2018 год.

Сообщалось, что после завершения карьеры футболиста Иньеста может вернуться на руководящий пост в «Барселону».

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