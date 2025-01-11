Романо: Кварацхелия согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ», зарплата вырастет в пять раз

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний грузин подпишет 5-летнее соглашение. Его зарплата увечилится в 4-5 раз по сравнению с той, которую он получает в «Наполи». На следующей неделе парижане встретятся с неаполитанцами, чтобы обсудить детали потенциального перехода.

Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте подтвердил желание Кварацхелии уйти.

Контракт вингера с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.