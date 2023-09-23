Роналду пытался убедить Де Хеа перейти в «Аль-Наср»

Вратарь Давид Де Хеа мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает 90 min.

По сведениям источника, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пытался убедить 32-летнего испанца присоединится к саудовскому клубу, однако голкипер предпочел искать варианты в Европе.

Ранее сообщалось, что вратарь входил в шорт-лист «Реала» на замену Тибо Куртуа, получившего травму, но от кандидатуры Де Хеа отказался главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Де Хеа летом этого года покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал более 10 лет (с 2011 года). Он провел за манкунианцев 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.