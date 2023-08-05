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Сегодня, 16:36

Рожерио, которым интересовался «Спартак», стал игроком «Вольфсбурга»

Мария Гусева
Рожерио.
Фото Global Look Press
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«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником «Сассуоло» Рожерио.

Соглашение 25-летнего бразильца с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В новом клубе защитник будет выступать под 13-м номером.

На Рожерио претендовал «Спартак», однако итальянский клуб отказался продавать футболиста в московский клуб по политическим причинам.

В сезоне-2022/23 Рожерио сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
Рожерио
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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