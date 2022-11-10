«Тоттенхэм» начал искать замену Льорису

10 ноября, 15:22
«Тоттенхэм» начал поиски замены вратарю Уго Льорису, сообщает TeamTalk. Голкипер покинет команду следующим летом.
Французский вратарь перешел к «шпорам» в 2012 году из «Лиона» за 12,6 миллиона евро. Текущий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне 35-летний голкипер провел за «Тоттенхэм» 20 матчей, в которых пропустил 24 мяча. Также был включен в состав своей национальной сборной, которая отправится в Катар, чтобы принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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Основные источники исследования