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Трансферы

Сегодня, 06:34

Руи Кошта: «В «Бенфике» не будут плакать из-за ухода Энцо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал переход полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

«Я сделал все что мог, мне грустно, но я не собираюсь плакать из-за игрока, который не хотел остаться. Когда пришло предложение «Челси», было невозможно передумать. В последний день трансферного окна мы договорились отпустить Энцо в «Челси» летом, но он не хотел оставаться. С того момента, как Энцо понял, что «Челси» заплатит сумму, он был непреклонен. Мы пытались настаивать, но игрок не проявил никакой готовности к продолжению карьеры в «Бенфике», и тогда все изменилось. В тот момент я сказал: «Он больше не может играть за «Бенфику», ни за что!» Я не плачу игрокам, которые не хотят носить нашу футболку», — цитирует Metro Кошту.

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник на данный момент является самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В текущем сезоне на счету 22-летнего Энцо 29 матчей за «Бенфику», 4 гола и 7 результативных передач.

Коди Гакпо, Энцо Фернандес, Энтони Гордон. Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Руй Кошта
ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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