Sabah: «Зенит» предложил «Бешикташу» 15 миллионов евро за Жедсона Фернандеша

«Зенит» интересуется полузащитником «Бешикташа» Жедсоном Фернандешом, сообщает Sabah.

По данным источника, российский клуб предложил турецкому 15 миллионов евро за португальского футболиста. Однако «Бешикташ» не согласится на предложение ниже 20 миллионов евро.

26-летний Фернандеш в текущем сезоне сыграл за турецкий клуб 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.