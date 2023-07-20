Садьо Мане ведет переговоры с «Аль-Насром»

Нападающий «Баварии» Садьо Мане может перейти в «Аль-Наср», сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи.

Представитель 31-летнего сенегальца встретился со спортивным директором саудовского клуба Гораном Вучевичем в Португалии, чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласна расстаться с игроком за 30 миллионов евро. Действующий контракт африканца рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.