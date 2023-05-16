«Салернитана» интересуется форвардом «Вест Хэма» Скамаккой

«Салернитана» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» Джанлуке Скамакке, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 24-летним итальянцем интересуются «Интер», «Милан» и «Ювентус». Ни один из клубов пока не вступал в переговоры с «Вест Хэмом».

В апреле Скамакка перенес операцию на колене, из-за чего пропустит оставшуюся часть этого сезона.

Скамакка перешел в «Вест Хэм» летом прошлого года из «Сассуоло». В текущем сезоне форвард провел 27 матчей за лондонцев во всех турнирах, забив 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.