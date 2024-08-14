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Сегодня, 03:24

Санчо хочет перейти в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо хочет перейти в «ПСЖ», сообщает RMC Sport. Парижский клуб продолжает поиски замены Килиану Мбаппе, ушедшему в «Реал».

Первые переговоры между клубами уже состоялись, однако стороны далеки от соглашения по трансферу. Английский клуб оценивает 24-летнего англичанина в сумму не менее, чем в 60 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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