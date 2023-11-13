Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:39

Саудовские клубы нацелились на Санчо и Ришарлисона в зимнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Клубы из Саудовской Аравии планируют пригласить двоих игроков из АПЛ в январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, саудовские клубы нацелились на форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, который с сентября отстранен от работы с основной командой.

Кроме того, сохраняется интерес к Мохамеду Салаху («Ливерпуль») и Сон Хын Мину («Тоттенхэм»), но их переходы оцениваются как маловероятные.

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча за «МЮ», не отметившись результативными действиями. В активе Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 играх за «Тоттенхэм».

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
0
Читайте также
Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт заявил, что Панарин потрясающе играет в этом сезоне
Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Баварии» высказался о будущем Дэвиса, которым интересуется «Реал»