Саудовские клубы нацелились на Санчо и Ришарлисона в зимнее трансферное окно

Клубы из Саудовской Аравии планируют пригласить двоих игроков из АПЛ в январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, саудовские клубы нацелились на форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, который с сентября отстранен от работы с основной командой.

Кроме того, сохраняется интерес к Мохамеду Салаху («Ливерпуль») и Сон Хын Мину («Тоттенхэм»), но их переходы оцениваются как маловероятные.

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча за «МЮ», не отметившись результативными действиями. В активе Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 играх за «Тоттенхэм».