«Саутгемптон» интересуется Карсдорпом из «Ромы». Игрок не входит в планы Моуринью

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Защитник «Ромы» Рик Карсдорп может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 27-летнего голландца претендует «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью, а агент защитника критиковал португальского специалиста.
В текущем сезоне Карсдорп провел 11 матчей за «Рому» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования