«Саутгемптон» интересуется Карсдорпом из «Ромы». Игрок не входит в планы Моуринью

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего голландца претендует «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью, а агент защитника критиковал португальского специалиста.

В текущем сезоне Карсдорп провел 11 матчей за «Рому» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.