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Трансферы

Сегодня, 19:25

«Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» по Лавии в размере 37 миллионов фунтов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» по полузащитнику Ромео Лавии, сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы предложили за 19-летнего бельгийца 37 миллионов фунтов стерлингов, но «святые» отклонили оффер, так как хотят получить за игрока около 50 миллионов.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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