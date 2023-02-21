0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:04

Седрик Гогуа подписал контракт с «Истиклолом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник Седрик Гогуа подписал контракт с «Истиклолом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Гогуа покинул расположение «Химок» и направился в Таджикистан для подписания контракта с новым клубом. Видеть Гогуа в «Истиклоле» очень хотел лично главный тренер команды Игорь Черевченко.

Контракт Гогуа с душанбинским «Истиклолом» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sedrik-gogua-podpisal-kontrakt-s-istiklolom/
Седрик Гогуа
Футбол
ФК Истиклол
3
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • ToLkUnet

    Легенда

    21.02.2023

  • доктор М

    Хорошо готовый физически и ужасно тактически, для Таджикистана сойдёт

    21.02.2023

    • «Арсенал» и «МЮ» интересуются Фекиром