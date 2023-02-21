Сегодня, 19:04
Защитник Седрик Гогуа подписал контракт с «Истиклолом», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Гогуа покинул расположение «Химок» и направился в Таджикистан для подписания контракта с новым клубом. Видеть Гогуа в «Истиклоле» очень хотел лично главный тренер команды Игорь Черевченко.
Контракт Гогуа с душанбинским «Истиклолом» рассчитан до 31 декабря 2023 года.
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Легенда
21.02.2023
доктор М
Хорошо готовый физически и ужасно тактически, для Таджикистана сойдёт
21.02.2023