Седрик Гогуа подписал контракт с «Истиклолом»

Защитник Седрик Гогуа подписал контракт с «Истиклолом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Гогуа покинул расположение «Химок» и направился в Таджикистан для подписания контракта с новым клубом. Видеть Гогуа в «Истиклоле» очень хотел лично главный тренер команды Игорь Черевченко.

Контракт Гогуа с душанбинским «Истиклолом» рассчитан до 31 декабря 2023 года.