Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 06:43

«Сельта» вступила в переговоры с Хамесом Родригесом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Сельта» хочет подписать полузащитника «Сан-Паулу» Хамеса Родригеса, сообщает журналист Николо Скира.

Испанский клуб начал переговоры с 33-летним колумбийцем и предлагает ему контракт до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Порту».

22 июля стало известно, что Хамес собирается расторгнуть контракт с «Сан-Паулу» и намерен вернуться в Европу.

Родригес выступает за бразильский клуб с июля 2023 года. Хавбек провел за команду 22 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Хамес Родригес
Футбол
ФК Сельта
0
Читайте также
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
У знаменосца сборной Кипра на Играх-2024 Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Япония выразила России протест из-за санкций против своих граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Источник: Чалов сомневается по поводу перехода в ПАОК

«Манчестер Юнайтед» готов предложить 100 миллионов евро за Хави Симонса