«Селтик» хочет подписать Робертсона

30 октября, 10:58
«Селтик» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, сообщает Football Insider.
По данным источника, пока нет прогресса по поводу продления контракта с 31-летним шотландцем, чем и может воспользоваться «Селтик».
Робертсон играл за юношеские команды «Селтика». В сезоне-2025/26 в 9 матчах за «Ливерпуль» он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Petr Bitkin
Мало ли кто чего и кого хочет. Я вот, может, Анну Назарьеву хотел с 29-ми лет, но не получилось :)
31.10.2025