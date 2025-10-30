«Селтик» хочет подписать Робертсона

«Селтик» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, сообщает Football Insider.

По данным источника, пока нет прогресса по поводу продления контракта с 31-летним шотландцем, чем и может воспользоваться «Селтик».

Робертсон играл за юношеские команды «Селтика». В сезоне-2025/26 в 9 матчах за «Ливерпуль» он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.