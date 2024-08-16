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Сегодня, 19:29

Селюк назвал самый неоправданный трансфер российского игрока в Европу

Зарина Халимхонова
Федор Смолов празднует гол в ворота «Реала».
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» назвал самый неоправданный трансфер российского игрока в Европу.

«В целом ни один российский футболист не запомнился нигде в Европе. Смолов — самый неудачный трансфер. Потому что человек сыграл в аренде в «Сельте», после которой его, естественно, никто не захотел брать. Не припомню, чтобы он сыграл все 90 минут. Даже Сычев был лучше Смолова. Не понимаю, для чего Федор отправился в Испанию. По большому счету, для него это больше был рекламный трюк. Ничем не отметился, ничего не сделал», — сказал Селюк «СЭ».

Смолов выступал за «Сельту» в 2020 году на правах аренды из «Локомотива». Всего он провел 14 матчей за испанский клуб, в которых отметился двумя голами, — в играх против «Реала» и «Барселоны».

Федор Смолов
Дмитрий Селюк
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