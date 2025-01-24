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Сегодня, 18:37

Селюк прокомментировал трансфер Хусанова

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«Недавно я прочитал интервью бывшего спортивного директора ЦСКА Мовсесьяна. Он говорит, что клуб интересовался Хусановым, но «Ланс» начал переговоры с «БГУ» раньше. Сразу хочется спросить: Андрюша, ты зачем это говоришь? Чтоб показать, что ты не проморгал хорошего центрального защитника? «Ланс» дал за Хусанова 100 тысяч, почему ЦСКА не дал за него 200? Это говорит об уровне наших спортивных менеджеров», — сказал Селюк Metaratings.ru.

В январе «Манчестер Сити» приобрел узбекского защитника Хусанова. По информации английских СМИ, сумма сделки составила 50 миллионов евро с учеом бонусов.

Источник: Metaratings.ru
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
Дмитрий Селюк
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