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Семин — о Кварацхелии в «ПСЖ»: «Хвича подойдет любой европейской команде. Он чувствует, где нужен»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Он подойдет любой европейской команде. В плане перехода они действуют разумно все вместе. Поэтому, если и будет переход, думаю, это нормальная ситуация. Думаю, они имеют основания и мысли для этого перехода. В том числе Хвича. Он разумный человек, знает, чувствует, где он нужен. Туда и переходит», — сказал Семин «СЭ».

9 января инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что основным кандидатом на подписание 23-летнего грузина является «ПСЖ». Парижане уже обсуждают сумму трансфера с «Наполи», которая может составить около 80 миллионов евро. Представители игрока также ведут переговоры об условиях личного контракта.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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