Семин считает, что Захаряну подойдет стиль игры «Лацио»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Нужно уметь вовремя отпустить игрока. Это самое главное в процессе. Бывает, что покупают за пять миллионов. А продать не могут за один. Что касается Захаряна, «Лацио» играет в хороший комбинационный футбол. Я думаю, он может подойти Арсену. Подойдет ли ему по стилю игры итальянская лига? Нормальная лига. Хвича пошел туда и стал выдающимся игроком. Как раз Хвича — пример для Захаряна и для всех игроков. Важно, чтобы тренер видел Захаряна на основной позиции. Это самое главное. Арсену нужно уметь играть не только в организационных моментах, но и при потере мяча, правильно оборонятся. Если сможет принять эти требования, значит, все пойдет у него хорошо», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.