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Сегодня, 13:04

Семин: «Для меня большой вопрос, почему Антон Миранчук не остается в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Антон — это игрок, который может играть в любой команде, как в российской, так и европейской. Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ. Наверное, его надо задавать агентам.

Если все-таки он перейдет в «Сьон», то пожелаем ему удачи. Он — талантливый футболист высокого уровня.Швейцария для него скромный чемпионат? Думаю, для него сегодня самое главное играть и не терять тот уровень, который у него был. Долгие простои иной раз игрока отбрасывают далеко назад», — сказал Семин «СЭ».

8 сентября президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил интерес к Миранчуку.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии. Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта.

Антон Миранчук
ФК Сьон
Юрий Семин

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