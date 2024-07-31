Семин заявил, что игра Миранчука станет украшением МЛС

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».

«За Миранчука заплатили серьезные деньги, значит, в новом клубе очень высоко ценят его мастерство. Игра Алексея станет украшением чемпионата США по футболу. Желаю ему удачи во всем», — цитирует Семина «РБ Спорт».

По информации СМИ, стоимость трансфера игрока составила 15 миллионов евро.

28-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. На счету россиянина 98 проведенных матчей за итальянский клуб, 13 голов и 19 результативных передач. По итогам сезона-2023/24 полузащитник стал победителем Лиги Европы.