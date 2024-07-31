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Сегодня, 16:08

Семин заявил, что игра Миранчука станет украшением МЛС

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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».

«За Миранчука заплатили серьезные деньги, значит, в новом клубе очень высоко ценят его мастерство. Игра Алексея станет украшением чемпионата США по футболу. Желаю ему удачи во всем», — цитирует Семина «РБ Спорт».

По информации СМИ, стоимость трансфера игрока составила 15 миллионов евро.

28-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. На счету россиянина 98 проведенных матчей за итальянский клуб, 13 голов и 19 результативных передач. По итогам сезона-2023/24 полузащитник стал победителем Лиги Европы.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Юрий Семин
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