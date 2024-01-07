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Сегодня, 12:58

Сенегалец Сек летом мог перейти в «Краснодар». Игроком интересуется «Локомотив»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», минувшим летом «Краснодар» был заинтересован в трансфере центрального защитника «Маккаби Хайфа» Абдулайе Сека.

Главный тренер «быков» Владимир Ивич был лично заинтересован в футболисте, так как был впечатлен его игрой еще во время работы в Израиле. Однако российский клуб уведомили, что игрок не продается и вскоре израильтяне продлили контракт с Секом до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил 2 миллиона евро за защитника.

В текущем сезоне Сек провел 25 матчей за «Маккаби» во всех турнирах, отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с командой из Хайфы рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Хайфа)
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