Сенегалец Сек летом мог перейти в «Краснодар». Игроком интересуется «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», минувшим летом «Краснодар» был заинтересован в трансфере центрального защитника «Маккаби Хайфа» Абдулайе Сека.

Главный тренер «быков» Владимир Ивич был лично заинтересован в футболисте, так как был впечатлен его игрой еще во время работы в Израиле. Однако российский клуб уведомили, что игрок не продается и вскоре израильтяне продлили контракт с Секом до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил 2 миллиона евро за защитника.

В текущем сезоне Сек провел 25 матчей за «Маккаби» во всех турнирах, отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с командой из Хайфы рассчитан до лета 2026 года.