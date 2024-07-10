Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:17

Сенников считает, что Миранчуку рано переходить в МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку со стороны клубов МЛС.

9 июля инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Атланта» из МЛС предложила за 28-летнего россиянина 11 миллионов евро.

«Поиграть там? То еще рановато. Туда надо после 30 лет уезжать — карьеру заканчивать. Был бы еще повод. По прошлому сезону Миранчук прибавил, выиграл Лигу Европы. Алексей в отличной форме. Не то время для перехода, не стоит торопиться уходить из «Аталанты», — цитирует Сенникова Legalbet.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Аталанта
0
Читайте также
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Защитник «Реала» Рафа Марин перешел в «Наполи»

Иммобиле перейдет из «Лацио» в «Бешикташ»