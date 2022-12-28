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Трансферы

Сегодня, 17:14

Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
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Официальный сайт «Крыльев Советов» опубликовал обращение нападающего Сергея Пиняева после его перехода в «Локомотив».

«Крылья Советов» — клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам — за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях». Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой — неоценима. Это дорогого стоит. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за все», — приводит слова Пиняева пресс-служба самарского клуба.

18-летний нападающий выступал за «Крылья Советов» с июля 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1589.html
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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