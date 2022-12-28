Пиняев встретится с болельщиками «Крыльев Советов» перед переходом в «Локомотив»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о том, что нападающий Сергей Пиняев встретится с болельщиками перед переходом в «Локомотив».

Встреча футболиста с фанатами пройдет 29 декабря. Каждый желающий сможет пообщаться, взять автограф и сфотографироваться с игроком.

«Дорогие болельщики! Я покидаю футбольный клуб «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья», Самара — особенная часть моей жизни. Буду рад видеть вас на этой встрече», — приводит слова Пиняева пресс-служба самарского клуба.

28 декабря «Локомотив» подтвердил переход полузащитника. Он подписал четырехлетний контракт с московским клубом и будет играть под номером 19.

18-летний нападающий выступал за «Крылья Советов» с июля 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.