Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

Сегодня, 09:13
Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может подписать контракт с «Бока Хуниорс», сообщает Relevo.
По информации источника, 38-летний испанец ведет переговоры о присоединении к аргентинскому клубу.
Рамос с июля находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Севильей». До этого защитник также выступал за «ПСЖ» и мадридский «Реал».
Кроме того, на счету Рамоса 23 гола в 180 матчах за сборную Испании. В феврале прошлого года он завершил карьеру в национальной команде.