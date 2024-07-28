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Тренер «Комо» Фабрегас: «Переход Варана — доказательство наших амбиций»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал переход бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.

Клуб объявил о переходе 31-летнего француза 28 июля. Футболист подписал двухлетний контракт с «Комо».

«Рафаэль — особенный игрок, и его подписание является доказательством наших амбиций в отношении этого клуба. Он выигрывал большие трофеи. Нельзя недооценивать опыт, который он привнесет после выступления в двух лучших лигах мира. Я не могу дождаться работы с ним», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Комо».

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за манкунианцев 95 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

До этого защитник играл за мадридский «Реал» и «Ланс». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

Рафаэль Варан
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Комо
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