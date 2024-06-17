«Севилья» объявила о переходе экс-игрока ЦСКА Эджуке

Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке стал игроком «Севильи», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Нигериец перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с российским клубом и выступал за немецкую «Герту» и бельгийский «Антверпен». Его контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня.

В минувшем сезоне 26-летний вингер провел 39 матчей за «Антверпен», забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.