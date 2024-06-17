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Сегодня, 16:15

«Севилья» объявила о переходе экс-игрока ЦСКА Эджуке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке стал игроком «Севильи», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Нигериец перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с российским клубом и выступал за немецкую «Герту» и бельгийский «Антверпен». Его контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня.

В минувшем сезоне 26-летний вингер провел 39 матчей за «Антверпен», забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Севилья
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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