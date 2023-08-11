Ширер — о переходе Кейна, который может побить его рекорд по голам в АПЛ: «Давай, Харри, пора лететь»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер пошутил о возможном трансфере форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию». 52-летний англичанин выложил в Twitter свою фотографию в образе пилота самолета. «Давай, Харри, пора лететь», — подписал фото Ширер. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» запретил Кейну улетать в Мюнхен на медосмотр перед трансфером в «Баварию», поскольку хочет изменить условия сделки. Ширер является рекордсменом по числу голов в АПЛ — 260. Кейн является его ближайшим преследователем, на счету 30-летнего нападающего 213 мячей.