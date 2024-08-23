Силкин — о Маухубе: «Порой от неизбалованных игроков бывает много пользы»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии «СЭ» оценил подписание 21-летнего марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.

«Я не знаю, что это за футболист, но порой от неизбалованных игроков бывает много пользы. Будем ждать от него помощи, что он поможет Тюкавину быстрее прийти в себя», — сказал Силкин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые заплатят «Радже» из Касабланки 1,66 миллиона евро за трансфер 21-летнего футболиста.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

Константин Передерий