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Сегодня, 16:20

Симеоне опроверг информацию о том, что Роналду мог перейти в «Атлетико» этим летом

Алина Савинова

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду никогда не был его целью.

«Пташки сообщили вам что-то далекое от того, что произошло. Люди иногда рассказывают то, что они хотят рассказать, а не то, что происходит на самом деле. Роналду — абсолютный эталон «Реала». Есть ситуации, которые очень понятны», — цитирует Marca Симеоне.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и 4 раза выиграл Лигу чемпионов.

Летом 2022 года в СМИ появилась информация о том, что португальский футболист мог стать игроком «Атлетико».

На данный момент Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 7 матчей в АПЛ и отличился одним голом.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/10/16/634bcfcc22601da05a8b45c8.html

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Диего Симеоне
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