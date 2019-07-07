Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

7 июля 2019, 17:50

Sky Sports: Бенитес хочет пригласить бывшего игрока "Зенита" в "Далянь Ифан"

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон летом может перейти в "Далянь Ифан", утверждает Sky Sports. По информации СМИ, главный тренер китайского клуба Рафаэль Бенитес лично заинтересован в приглашении 29-летнего венесуэльца в команду.

В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле", который ранее возглавлял Бенитес. Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Рондон выступал за "Зенит"? с 2014 по 2015 год.

Все о трансферах – здесь

Саломон Рондон
ФК Вест Бромвич
ФК Зенит
ФК Ньюкасл Юнайтед
Рафаэль Бенитес
0
Читайте также
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диегу Коста может уйти из "Атлетико" в "Эвертон"

"Нет шансов". Конте оценил возможность перехода Икарди в "Ювентус"