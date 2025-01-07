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Сегодня, 12:36

Sky Sports: Мален согласился перейти в «Астон Виллу»

Руслан Минаев
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален согласился на переход в «Астон Виллу», сообщает Sky Sports Germany.

По данным источника, клубы ведут переговоры. Английский клуб изначально предлагал 15 миллионов фунтов стерлингов. Немецкий клуб рассчитывает выручить около 25 миллионов.

Мален в этом сезоне забил 5 голов и сделал 1 результативный пас в 20 матчах. Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нидерландца в 28 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
ФК Боруссия (Дортмунд)
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