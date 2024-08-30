Соболев на своей презентации в «Зените» пожелал здоровья болельщикам из Москвы и Петербурга

Новичок «Зенита» Александр Соболев в ходе своей презентации в качестве игрока петербургского клуба ответил на вопросы известного комментатора Дмитрия Губерниева.

— Давно ли вы в хоккее?

— Сегодня только начал. Мне сказали, что я сейчас пойду кого-то тренировать.

— А как же «Зенит»?

— Буду совмещать. Я готов.

— Как настроение?

— Великолепное! Лучше всех.

— Чего пожелаешь питерским и московским болельщикам?

— Опять провокационные вопросы. Желаю всем здоровья!

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.