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Трансферы

Сегодня, 00:57

Совет директоров «Баварии» встретится с главой «Тоттенхэма» по поводу трансфера Кейна

Евгений Козинов
Корреспондент
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Совет директоров «Баварии» должен встретиться с главой «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, чтобы обсудить сделку по нападающему Харри Кейну. По информации журналиста Фабрицио Романо, встреча запланирована на пятницу.

«ПСЖ» будет заинтересован в переговорах по английскому форварду только в том случае, если сделка с «Баварией» сорвется.

В сезоне-2022/23 Кейн сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
Гарри Кейн
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ФК Тоттенхэм Хотспур
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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