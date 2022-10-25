Создатель «Амкала» уверен, что Прокоптев может выступать в топовых европейских лигах

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Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков заявил, что полузащитник Михаил Прокопьев может начать играть в одном из топовых чемпионатов Европы, после выступлений за болгарский «Ботев»
«Мы ожидали, что Миша сможет пройти просмотр в «Ботеве» и подписать контракт с болгарским клубом. Поддерживали связь с ним на протяжении всей его поездки в Европу. Вся команда положительно отреагировала на эту новость, все поддерживали Мишу и подбадривали его. Мы понимали, что Прокоп заслужил переход в профессиональный футбол. Он сто процентов может подняться не просто на уровень выше, а начать играть в топовых чемпионатах Европы. Очень важно, что свой первый профессиональный контракт Миша подписал с европейским клубом. Получилось миновать переход в команды Второй лиги, которые ему предлагали играть у них. Хотелось избежать низших лиг России и сразу попасть куда-то повыше», — приводит слова Попкова Metaratings.ru.
Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива. Соглашение рассчитано на три года.
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