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Сегодня, 15:32

Создатель «Амкала» уверен, что Прокоптев может выступать в топовых европейских лигах

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Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков заявил, что полузащитник Михаил Прокопьев может начать играть в одном из топовых чемпионатов Европы, после выступлений за болгарский «Ботев»

«Мы ожидали, что Миша сможет пройти просмотр в «Ботеве» и подписать контракт с болгарским клубом. Поддерживали связь с ним на протяжении всей его поездки в Европу. Вся команда положительно отреагировала на эту новость, все поддерживали Мишу и подбадривали его. Мы понимали, что Прокоп заслужил переход в профессиональный футбол. Он сто процентов может подняться не просто на уровень выше, а начать играть в топовых чемпионатах Европы. Очень важно, что свой первый профессиональный контракт Миша подписал с европейским клубом. Получилось миновать переход в команды Второй лиги, которые ему предлагали играть у них. Хотелось избежать низших лиг России и сразу попасть куда-то повыше», — приводит слова Попкова Metaratings.ru.

Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива. Соглашение рассчитано на три года.

Источник: https://metaratings.ru/news/sozdatel-amkala-uveren-chto-prokopev-posle-boteva-mozhet-nachat-igrat-v-topovykh-ligakh-evropy-1394767/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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