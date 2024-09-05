«Спартак» не комментирует фото потенциального Мангаша в женской одежде

Московский «Спартак» не комментирует появившиеся фото своего потенциального новичка Рикарду Мангаша в женской одежде.

На снимке защитник «Витории Гимарайнш» с накрашенными губами и серьгами в ушах позирует в платье с открытыми плечами, держа в руке женскую сумку. Позднее пост с фотографией был удален.

Мангаш выступает за «Виторию Гимарайнш» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.

Ранее сегодня O Jogo сообщило, что 26-летний защитник перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро, при этом московский клуб может выплатить еще 500 тысяч евро в виде бонусов при достижении игроком определенных показателей. Футболист может прилететь в Москву в субботу, 7 сентября.

«Спартак» после 7-ми туров РПЛ набрал 14 оков и идет на 4-м месте в турнирной таблице. В 8-м туре красно-белые сыграют с «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится 15 сентября.