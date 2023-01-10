«Спартак» отказался от трансфера Максимовича из «Хетафе»

«Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, основной причиной стали завышенные требования от испанского клуба. «Хетафе» планировал получить за хавбека 5,5 миллиона евро. «Спартак» начинает рассматривать другие кандидатуры на позицию опорного полузащитника.

В текущем сезоне 27-летний серб провел за «Хетафе» 12 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата «Зенита» на 6 очков.