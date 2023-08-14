«Спартак» предложил защитнику «Альмерии» Бабичу контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые предложили 27-летнему сербу контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

Бабич выступает за «Альмерию» с 2021 года. Испанский клуб арендовал его у «Црвены Звезды» и выкупил летом прошлого года. За все время защитник провел 75 матчей за «Альмерию», забил 4 мяча и получил 15 желтых карточек.

Ранее Бабич играл за «Войводину», вторую команду «Реал Сосьедад» и португальский «Фамаликан». Кроме того, на его счету 4 матча за сборную Сербии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.