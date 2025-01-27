Metaratings: «Спартак» примет решение по Иличу после консультации с медицинским штабом «Торино»

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Медицинский штаб «Спартака» находится на связи со своими коллегами из «Торино» по полузащитнику Ивану Иличу. Как утверждает Metaratings.ru, между сторонами идет обмен медицинскими документами по травме футболиста, результатами МРТ и определенными тестами. После анализа и заключения по информации, предоставленной «Торино», в московском клубе будет принято окончательное решение по трансферу Илича.
Ранее в понедельник появилась информация, что «Спартак» может оформить переход 23-летнего серба до конца этой недели, несмотря на травму подколенного сухожилия, которая не позволит ему тренироваться до конца февраля.
В нынешнем сезоне 23-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.