Metaratings: «Спартак» примет решение по Иличу после консультации с медицинским штабом «Торино»

Медицинский штаб «Спартака» находится на связи со своими коллегами из «Торино» по полузащитнику Ивану Иличу. Как утверждает Metaratings.ru, между сторонами идет обмен медицинскими документами по травме футболиста, результатами МРТ и определенными тестами. После анализа и заключения по информации, предоставленной «Торино», в московском клубе будет принято окончательное решение по трансферу Илича.

Ранее в понедельник появилась информация, что «Спартак» может оформить переход 23-летнего серба до конца этой недели, несмотря на травму подколенного сухожилия, которая не позволит ему тренироваться до конца февраля.

В нынешнем сезоне 23-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.