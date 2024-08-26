Сперцян: «Ланс»? Было, но прошло»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе во французский «Ланс».

«Ланс»? Было, но прошло», — сказал Сперцян «СЭ».

Ранее футболист заявил, что не намерен покидать краснодарский клуб в текущее трансферное окно.

24-летний Сперцян является воспитанником «быков». В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.