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Сегодня, 12:36

Sport5.co.il: ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере Тургемана

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ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере нападающего Дора Тургемана.

По информации Sport5.co.il, они начались после того, как ЦСКА сделал израильскому клубу предложение по сумме сделки.

Источник, близкий к переговорному процессу со стороны «Маккаби», утверждает, что чемпион Израиля хочет сохранить форварда в своем составе до конца сезона. Однако клуб не буде препятствовать трансферу в случае предложения на сумму в 5 миллионов евро.

В 2023 году 20-летний форвард продлил с «Маккаби» контракт до 2026 года по схеме 3+1. На счету Тургемана 6 матчей за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость израильтянина в 2,5 миллиона евро.

Эли Швидлер

РПЛ
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК ЦСКА (Москва)
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