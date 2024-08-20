Sport5.co.il: ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере Тургемана

ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере нападающего Дора Тургемана.

По информации Sport5.co.il, они начались после того, как ЦСКА сделал израильскому клубу предложение по сумме сделки.

Источник, близкий к переговорному процессу со стороны «Маккаби», утверждает, что чемпион Израиля хочет сохранить форварда в своем составе до конца сезона. Однако клуб не буде препятствовать трансферу в случае предложения на сумму в 5 миллионов евро.

В 2023 году 20-летний форвард продлил с «Маккаби» контракт до 2026 года по схеме 3+1. На счету Тургемана 6 матчей за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость израильтянина в 2,5 миллиона евро.

Эли Швидлер