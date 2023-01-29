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Трансферы

Сегодня, 04:38

«Спортинг» интересуется Бельерином

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего испанца претендует «Спортинг». Сообщалось, что игрок не входит в интересы главного тренера каталонцев Хави.

В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с «Барселоной».

В текущем сезоне испанец сыграл за сине-гранатовых 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Эктор Бельерин
ФК Барселона
ФК Спортинг (Лиссабон)
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